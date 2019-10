Vencedores do Open de Dressage 2019

Decorreram nos dias 25, 26 e 27 de Outubro, na Sociedade Hípica em Lisboa, os Campeonatos de Portugal de Dressage Open (CPDO) 2019, organizados pela Dressage First.

Nos três dias de provas, apuraram-se, com reprises muito disputadas, entre os 54 participantes que entraram em pista, os novos campeões do Open 2019. Paralelamente decorreu um CDN.

A salientar, as boas médias alcançadas pela generalidade dos concorrentes, com vários conjuntos a pontuar acima ou muito próximo dos 70%.

Nível Preliminar: 17 participantes

Venceu Mafalda Galiza Mendes e Listão, terminando com a média final de 74,760% (224,280 pontos). João Embaixador ocupou a 2ª posição com Lisboa do Cisne (média final 72,339% ; 217,017 pontos) e Bruno Moreira classificou-se em 3º montando Limbro da Hermida (média final 70,779% ; 212,337 pontos).

Nível Elementar: 3 participantes

No nível elementar com apenas 3 participantes, venceu Francisco Jorge com Iodo, que terminou com a média final de 65,458% (196,375 pts). Rebecca Lorenzi foi segunda classificada com Eros (média final de 65,105% (195,315 pts) e António Soares em terceiro com Ziljade (média final 60,366%; 181,098 pts.).

Nível Médio: 17 participantes

Mafalda Galiza Mendes voltou a brilhar, desta vez com Isco neste escalão conseguindo médias de 71,848%, 72,474%, 70,371% (média final 71,564% totalizando 214,693 pts. Mafalda Arriaga Cunha ocupou o 2º lugar com Horizonte (média final de 70,242; 210,728 pts) e Luciana Inácio fechou o pódio com Iraque (média final de 68,079%; 204,238 pts).

Nível Complementar: 9 participantes

Mariana Assis Ferreira na sela de Hipparion foi a vencedora neste escalão com a média final de 66,716%, totalizando 200,150 pts. Inês Miranda na segunda posição com Garbo (média final de 65,795%; 197,386 pts) e Marias Lascasas ocupou o terceiro lugar com Guhapo (média final 65,417,%; 196,252 pts).

Small Tour: 6 participantes

A vitória no Small Tour sorriu a Margarida Soares Dias com Banqueiro, ao terminaram com a pontuação final de 203,013 pts (67,853%, 65,735%, 69,425%; média final 67,671%). Nuno Carvalho ocupou o 2º lugar com Sandro Plus (média final de 67,284%; 201,853pts) enquanto Georgina Rogers ficou em terceiro com Guizo (média final de 67,232%; 201,698 pts.)

Medium Tour

No Medium Tour apenas com dois participantes, o vencedor foi Gustavo Mendes com Feiticeiro conseguiu a média final de 66,771% (200,315 pts) e Emma Rogers ocupou o segundo lugar com Zolista (63,597%; 190,792 pts.)

O CDN terminou com o triunfo de Miguel Ralão Duarte no Grande Prémio Especial (CD) montando Distúrbio 67,021%.

O júri deste evento foi composto por Filipe Canelas (presidente), Claudia Matos, Miguel Gonçalves, Frederico Pinteus, Camilo Borges, Michelle Santos, Joaquim Fernandes, José Guerra, Bruno Caseirão, Francisco Abecasis, Tiago Albergaria e Miguel Ralão Duarte.

Resultados AQUI