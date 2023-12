Vencedores da Final da Taça de Portugal e Troféu Dressage Póneis 2023

Com a notável organização pela qual a Academia Dressage Portugal já nos habituou, e com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, teve lugar no último fim de semana (1 a 3 de Dezembro) em Arruda dos Vinhos a tão aguardada final da Taça de Portugal de Dressage e do Troféu Dressage Póneis 2023. Simultaneamente, realizou-se um CDN, contando com a participação de 77 conjuntos provenientes de todo o país.

Na final da Taça de Portugal de Dressage, testemunharam-se performances de excelência, com muitos conjuntos a superarem a marca dos 70%.

Mafalda Galiza Mendes destacou-se mais uma vez, conquistando o primeiro lugar com «Pandora» no Grau Preliminar, com «Optimus» no Grau Elementar e com «Nilo das Arcas» no Grau Médio, alcançando médias que ultrapassaram os 70%.

No Small Tour, o vencedor foi Luís Manuel Garcia Fernandes, montando o cavalo «Lavrador», enquanto no Grau Avançado, Manuel Costa Alves conquistou o primeiro lugar com Miono FS.

Na final do Troféu Dressage Póneis, quatro equipas competiram: Centro Hípico da Ilha Terceira, MP Beloura, Cardiga Dressage Póneis e Páteo Lusitano.

A competição foi bem disputada, e a equipa do Centro Hípico da Ilha Terceira surpreendeu as demais ao conquistar o troféu por equipas, chegando à final com uma confortável margem de 159 pontos (considerando os 3 melhores resultados). A MP Beloura ficou em segundo lugar, com 144 pontos, enquanto a Cardiga Dressage Team completou o pódio com 126 pontos. Páteo Lusitano foi quarta classificada (83pts).

Nas classificações individuais, Maria Caetana Pacheco Pereira, da Academia Dressage, venceu no escalão Infantis (Mascot/Jota R). Nos Iniciados, Mafalda Simões Valadão, montando Maestoso Amena II, da Ilha Terceira, repetiu o triunfo, enquanto nos Juvenis, Constança Brasil do Centro Hípico da Ilha Terceira, com Leal, completou o pódio.

O júri, composto por António Vicente (presidente), Michelle Rosa Santos, Bruno Caseirão, Carlos Lopes e Jorge Pereira, desempenhou um papel importante na avaliação das performances.

