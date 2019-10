Vencedores da Final da Taça de Portugal de Dressage 2019 20 Outubro, 2019 20:52

Chegou ao fim mais uma final da Taça de Portugal de Dressage que decorreu este fim-de-semana, nos dias 18, 19 e 20 de Outubro, nas instalações do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Nas provas Preliminar, Elementar e Média assistiram-se a boas prestações que ultrapassaram os 70%.

No Grau Preliminar a vitória final da Taça foi para Mafalda Galiza Mendes que conquistou o ouro Listão (74,941%, 74,682% e 73,360 = 224,983 pts.). João Embaixador conquistou as medalhas de prata e de bronze com Lisboa do Cisne (71,588%, 72,545%, 70,720% = 214,853 pts e Lancelot do Monte (70,412%, 69,854%, 69,400% = 209,676 pts).

No Grau Elementar apenas com dois participantes, a medalha de ouro foi para Raquel Falcão com Japão (71,313%, 71,800%, 71,533% = 214,646 pts).

Mafalda Galiza Mendes montou para a vitória com Isco no Grau Médio (71,424%, 72,658%, 72,257% = 216, 339pts). Medalha de prata para Luciana Inácio com Iraque (67,545%, 69,105%, 68,229% = 204,879 pts) e o bronze para João André Gonçalves com Imperador III (68,030%, 67,342%, 68,143% = 203,515 pts).

No Grau Complementar a vitória foi para Guhapo que foi montado por Maria Costa Lascasas (69,027%, 68,256%, 68,375% = 205,658 pts). Francisco Vila Nova na segunda posição com Hipus (65,162%, 65,128%, 67,000% = 197,290 pts) e Tiago Albergaria Duarte em terceiro com Gandhi (65,432%, 65,564%, 65,175% = 196.171 pts).

Duarte Felix Vieira foi o vencedor da Small Tour montando Dancer Again (67,912%, 69,706%, 73,120 = 210,788 pts.). Margarida Soares Dias com Banqueiro levou a prata (66,471%, 67,706%, 72,075% = 206,252 pts), seguida de Angelique Hofman que conquistou o bronze com Guapo (66,441%, 68,265%, 68,615% = 203.321 pts).

Na Big Tour, apenas com 3 participantes, Filipa Carneiro conquistou o ouro com Embaixador (63,370%, 64,106%, 68,950% = 196,426 pts).

O Júri foi composto por Carlos Lopes (Presidente), Bruno Caseirão, André Santos, Michelle Santos, Miguel Gonçalves, Lea Forge e o comissário Luís Mariano Gomes.

Confira os resultados AQUI