Vasco Mira Godinho Tricampeão de Equitação de Trabalho 2 Outubro, 2017 17:35

A final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa, este fim-de-semana, em paralelo com os Campeonatos Nacionais de Ensino. A prova de Ensino teve lugar no sábado e as provas de Maneabilidade e de Velocidade no domingo.

Vasco Mira Godinho conquistou o seu terceiro título consecutivo ao vencer no escalão Masters montando o Lusitano Trigo (Ouro x Gaúcha por Minuto). Com esta vitória, Trigo de 17 anos, regista no seu palmarés, 5 vitórias nos nacionais no escalão Masters e 1 vitória em Debutantes. Gilberto Filipe Lopes Silva revalidou o título de vice-campeão com Zinque das Lezírias (Quartilho x Emma por Maravilha) e Mário Luís Lopes recebeu a Medalha de Bronze com Satélite (Maestro x Orbita por Hostil).

Nos Consagrados, a Medalha de Ouro foi para Gilberto Filipe Lopes Silva com Assuão (Principe x Querelo por Delfim II), ficando a Prata com João Bento e Elástico (Latino x Licenciada por Cobalto). Mário Luís Lopes com Fulminante da Sernadinha (Quartelo da Brôa x Valquíria por Oxalá) foi Bronze.

Já em Debutantes, Gilberto Filipe Lopes Silva conquistou também o título de campeão com Endiabrado (Nene x Urtiga por Importante). Ricardo Moura Tavares recebeu a Medalha de Prata com o cruzado português Diurno (Uh x Ortiga por Brentano II) enquanto Rui Nogueira Gomes montando Fénix de Reriz (Único x Xabrega por Hostil) recebeu o Bronze.

Nos Sub-20, Gonçalo Morais sagrou-se campeão com Estoque (Suspiro x Querida por Forcado). Diogo Duarte Oliveira com Heros (Quiebro x Xinita por Nuxeque) foi vice-campeão seguido de Helena Callebaut com Cetim (Toxico x Sei lá por Impossível).

Francisco Xavier Santos Rocha com E-Max Água Prata (Valete x Boneca do Monte por Rolão) revalidou o título de campeão nacional Sub-16 enquanto Marta Alexandra Salgueirinho em Zorba (Talento x Mehari por Horse) conquistaram a Medalha de Prata. Margarida Costa e Elbano (Buquino x Urália por Oxalá) levou o Bronze.

Resultados AQUI