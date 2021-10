Valkenswaard United campeã da Global Champions League 2021 26 Outubro, 2021 10:56

A formação Valkenswaard United venceu no passado fim-de-semana a temporada 2021 da Global Champions League após o encerramento da temporada em Samorin (SVK).

A formação composta pelo sueco vice-campeão olímpico individual Peder Fredricson, a australiana Edwina Tops-Alexander e Marcus Ehning, ficou no terceiro lugar com 9 pontos, o bastante para garantir o título sobre o Shanghai Swans com 13 pontos de vantagem (309 contra 296).

A vitória na etapa 2 de Samorin foi da formação Scandinavian Kings, com os dois percursos sem faltas. Na segunda posição ficou a equipa Prague Lions, com 3 pontos.

Na classificação geral, Paris Panthers foi terceiro com 276 pontos, London Knights com 253 pontos terminou em quarto e Berlin Eagles terminou em quinto lugar, com 244 pontos.

Resultados AQUI