Validade Exames Médico-Desportivos

A FEP através da Circular nº31/DIR de 12 de Outubro de 2020, Informa todos os Oficiais e praticantes FEP de todas as disciplinas federadas (Obstáculos, CCE, Ensino, Equitação Adaptada, Raides, Atrelagem, Horseball, TREC e Equitação de Trabalho) que, de acordo com o novo Despacho nº 9613/2020 do Exmo. Secretário de Estado do Desporto e Juventude que anexamos, a apresentação dos exames médico-desportivos passam a ser obrigatórios no ato da inscrição na FEP, no início de cada época desportiva.

Consulte Despacho nº 9613/2020 AQUI