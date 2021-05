Vaca adotou poldro que perdeu a mãe…

Des Devereux, um agricultor do Condado de Wexford (Irlanda), disse à RTÉ: “Infelizmente, perdemos a égua oito dias depois do Thomas nascer. Morreu de uma hemorragia massiva. Ficámos numa situação difícil. Tentámos duas éguas adotivas, mas o poldro não se adaptou.”

O Filho de oito anos, Charlie, sugeriu juntar o poldro, chamado Thomas, a uma das suas vacas.

Charlie admitiu que “foram precisas algumas tentativas, mas funcionou”. “Eu não conseguia acreditar”, acrescentou.

“Funcionou muito bem. A transição foi inacreditável. Em poucos dias, estavam juntos. Não é uma relação mecânica. Dá para perceber que a vaca gosta muito do poldro.”

Tanto o leite de vaca como o de cabra são utilizados para alimentar poldros órfãos, devido ao seu baixo teor de lactose e ao seu elevado teor de gordura digerível.

De acordo com TheHorse.com ambos são mais concentrados que o leite de égua. Têm cerca do dobro da gordura, e metade da lactose (açúcar do leite). Para além disso, ambos são semelhantes em termos de proteína (cerca de 25-27%) e composição mineral.

