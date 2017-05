Update do Ranking Mundial de Dressage FEI – Maio 2017 2 Maio, 2017 18:28

Com a publicação do Ranking Mundial de Dressage FEI nº 195, de 1 de Maio, verificam-se poucas alterações no topo. A liderança continua a pertencer à cavaleira alemã Isabell Werth (Weihegold) com 3017 pontos, seguida das suas compatriotas Kristina Bröring-Sprehe (Desperados) com 2789 pontos e de Dorothee Schneider com Showtime FRH (2696 pts).

Maria Caetano Couceiro (Coroado) mantém a condição de melhor cavaleira nacional, tendo subido 8 posições neste ranking, surgindo agora em 52º lugar (1758 pts). O segundo melhor nacional é Boaventura Freire (Sai Baba Plus) que subiu 36 posições e ocupa o 108º lugar (1526 pts) e a terceira melhor posição nacional pertence a Daniel Pinto (Santurion de Massa) que subiu 38 posições ocupando agora o lugar 164º (1314 pts).

Filipe Canelas Pinto (Der Clou) ocupa a posição 193º (1244 pts) e Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela) em 216º com 1142 pontos.

Dos restantes atletas portugueses a destacar as boas recuperações de Duarte Nogueira (Beirão) ocupa o 262º lugar (1000 pts) subiu 31 posições; Vasco Mira Godinho (Bariloche) em 312º (809 pts) subiu 45 posições e Ricardo Ramalho (Despínio) em 349º (705pts) subiu 46 posições.

Ranking FEI Completo AQUI