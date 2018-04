Uma festa portuguesa, com certeza

O maior evento nas Américas dedicado ao Puro Sangue Lusitano acontece neste fim de semana, 27 a 29/4, em Tatuí (SP), com atracções que revelam toda a beleza e versatilidade do cavalo de sela mais antigo do mundo ocidental.

Os cavalos já tomam conta das dezenas de baias do moderno Centro Hípico de Tatuí, no interior paulista. Machos e fêmeas de todas as idades e provenientes dos principais criadores da raça no Brasil estão prontos para os desafios que movimentarão três pistas em simultâneo, entre sexta-feira (27) e domingo (29). É que por lá que acontecem dois eventos paralelamente: a 37ª Expo Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano e a 3ª edição do IRDM – International Riding & Dressage Meeting. No sábado (28), às 17h, na vizinha Coudelaria do Castanheiro, outra atração imperdível: o 17º Leilão Internacional Luso Brasileiro.

A intensa programação inclui competições de Dressage, Atrelagem, Equitação de Trabalho e Salto; Concurso de Morfologia – Modelo e Andamentos; aprovação de garanhões e dois leilões: um exclusivamente de coberturas e o Internacional Luso Brasileiro.

Nos concursos de Modelo e Andamentos os animais são separados por idade e sexo, comparados entre si por um júri, e os que mais se aproximam do modelo racial do Lusitano são classificados, podendo receber medalhas de ouro, prata e bronze. Os campeões de cada categoria (idade e sexo) que conquistarem a medalha de ouro voltam à pista para os grandes campeonatos, considerado pelos criadores e selecionadores da raça o ápice da Expo Internacional. São eleitos os grandes campeões Jovem e adulto, macho e fêmea, e dentre eles, é eleito o campeão dos campeões, o troféu mais cobiçado da exposição.

Como funcionalidade e versatilidade são características intrínsecas do Puro Sangue Lusitano, o que não vai faltar são competições muito disputadas.

Na mais clássica das modalidades hípicas olímpicas, a Dressage, os desafios serão internacional, nacional, estadual e exclusivo da raça. O momento mais esperado é o Grande Prémio do Concurso de Dressage Internacional (CDI3*), atracção do IRDM na sexta-feira (27) às 14h, prova válida como qualificativa para a formação da equipe que representará o Brasil nos Jogos Equestres Mundiais de Tryon, na Carolina do Norte, Estados Unidos, em Setembro. O CDI3* tem organização conjunta da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro sangue Lusitano (ABPSL), promotora da 37ª Expo e do 3º IRDM.

Outra modalidade que promete muito público é a Equitação de Trabalho. Desta feita o desafio é internacional com participação de conjuntos do Brasil, Estados Unidos, México e Portugal. A competição acontece em três fases distintas. A disputa abre a programação funcional com a prova de Ensino na quinta-feira (26) às 20h; segue na sexta-feira (27) às 09h com a prova de Maneabilidade; e termina no domingo (29) às 12h com a prova de Velocidade. A soma de pontos nestas três fases é que vai definir o campeão individual e por equipas.

Outra atração imperdível é a abertura do Campeonato e Ranking Brasileiro de Atrelagem da categoria Cones (Maneabilidade) que se realiza na sexta-feira (27) às 09h. A competição é disputada em categorias com um, dois ou quatro cavalos.

Para os amantes dos Saltos de Obstáculos, o mais popular entre os desportes hípicos olímpicos, a Copa ABPSL é atracção no domingo (29) às 10h30. Amazonas e cavaleiros de diferentes idades e níveis técnicos montando exclusivamente cavalos Lusitanos vão saltar obstáculos com alturas que vão de 1,10m a 1,30m.

Oportunidade de compra de cavalos Lusitanos

São dois os momentos de negócios durante o fim de semana. Mais voltado para criadores, o Leilão de Coberturas promovido pela ABPSL acontece na noite de sexta-feira (27), no Centro Hípico de Tatuí, oferecendo sêmen dos principais reprodutores em actividade no Brasil.

Já no sábado (28) ás 17h, na vizinha Coudelaria do Castanheiro, a noite é de gala com a realização do 17º Leilão Internacional Luso Brasileiro, pregão idealizado por Victor Oliva e João Victor Marcari Oliva, da Coudelaria Ilha Verde, de Araçoiaba da Serra (SP), e que tem como vendedores convidados Clélia Araújo Pinto, anfitriã na Castanheiro, e a família Tavares de Almeida, da Coudelaria Rocas do Vouga, de Itu (SP).

Em homenagem aos promotores do leilão, o equitador português João Lynce, abre o evento com uma linda apresentação da equitação tradicional portuguesa, espetáculo que Lynce faz pelo mundo inteiro para divulgar a cultura equestre de seu país. João Lynce também estará representando a homenageada Coudelaria do Castanheiro, com quem tem uma estreita ligação desde a formação do plantel. Estarão representando as outras duas coudelarias os atletas olímpicos Luiza Tavares de Almeida pela Rocas do Vouga, e João Victor Marcari Oliva pela Ilha Verde. Os dois atletas entrarão montados no picadeiro do leilão.

As três coudelarias apresentam dentro dos seus plantéis o que melhor as representam em 36 lotes excepcionais. Animais montados e prontos para as competições somam a maioria das ofertas, mas tem também jovens reprodutores e éguas afilhadas.

O evento é aberto ao público.

Confira o programa AQUI

PR