Turismo equestre: Horses by The Beach faz passeios em Melides 25 Maio, 2020 6:02

Horses By The Beach é uma nova empresa que, desde o dia 23 de Maio, faz passeios a cavalo em Melides, começando na floresta atlântica, em direção ao maior areal da Europa, com 65 quilómetros.

Estes passeios são acompanhados por guias experientes e são feitos em cavalos treinados e, por isso, indicados mesmo para quem nunca tenha montado.

Há passeios todos os dias, com duração de uma hora e meia cada, durante todo o ano. No verão pode escolher entre quatro horários compreendidos entre dois períodos: 9 às 11 horas, e 15h30 às 17h30. O preço é de 50€ por pessoa. Já no inverno, pode realizar um passeio na Praia de Melides com início às 10 ou às 15 horas. Aí o preço é de 40€ por pessoa.

Se quiser recordar o momento, existe também um serviço de fotografia. As reservas dos passeios podem ser feitas através do site da empresa, do email horsebythebeach@gmail.com, ou do número 918 124 490.

Devido à pandemia do novo coronavírus, todo o equipamento é desinfetado após cada utilização, os funcionários usam máscara, e estão disponíveis gel desinfetante e máscaras. No caso dos clientes, sendo uma atividade ao ar livre, o uso de máscara é opcional.