Turismo Equestre de Portugal presente na SICAB de Sevilha 14 Novembro, 2018 16:24

A ANTE – Associação Nacional de Turismo Equestre através da sua candidatura PETUR – Plano de Internacionalização do Turismo Equestre, cofinanciado pelo COMPETE 2020, está presente na SICAB – Sallon Internacional del Caballo, em Sevilha, com um stand para promoção deste setor de mercado, bem como dos seus parceiros e associados da ANTE.

Com um interesse crescente neste produto e no destino Portugal, são várias as pessoas que se têm dirigido, nestes dois primeiros dias, ao Stand do Turismo Equestre de Portugal, a pedir informações e soluções para alguns dias bem passados no nosso país.

O Slogan Meet Portugal by Horse, base da comunicação efetuada, aliado a imagens fortes de destinos em Portugal, em associação ao cavalo, têm criado impacto no publico em geral. Para André Ponces de Carvalho, Gestor do Projeto PETUR, “espera-se que a postura adaptada nesta fase do projeto de “go to market” traga os seus frutos a curto e médio prazo”.

A promoção e divulgação do Turismo Equestre de Portugal manter-se-á na SICAB até dia 18 de Novembro e depois seguirá para França, até ao Salon du Cheval de Paris, entre os dias 24 de Novembro a 2 de Dezembro.