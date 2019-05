Troféu Hippos Golegã: José Maria Godinho de Carvalho soma 2º triunfo no Grande Prémio 7 Maio, 2019 23:22

Decorreu no passado fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, o terceiro CSN B da temporada, e que contou com cerca de centena e meia de conjuntos a saltarem em cada um dos três dias de concurso.

Os percursos ficaram a cargo da Chefe de Pista Internacional Lúcia Cabrita e que culminaram no Grande Prémio disputado por cerca de 25 Conjuntos, numa Prova a duas mãos em que passavam à segunda mão, pelo menos 25% dos conjuntos em igualdade de pontos na primeira mão.

Dos vários conjuntos participantes, apuram-se seis conjuntos com a primeira mão limpa (José Godinho de Carvalho com Romeo de la Loge; Filipe Paixão com Borys; Duarte Seabra com Show me the Sky e com Flora do Conde; Carolina Gonçalves com Chopin Chavannais e ainda António Chaves Ramos com Iblesse von Napoleonhof ) e os conjuntos com 4 pontos na primeira mão (Francisco Fleming com Graciana; Alexandre Relvas com Quattro du Buisson Z; António Vozone com Fungaf da Gandarinha; Miguel Paiva com Serko de la Brosse e Pedro Garcia com Elton Top), num total de 11 conjuntos.

Na segunda mão, bastante disputada, José Maria Godinho de Carvalho com Romeo de la Loge foi mais forte com os restantes, conseguindo limpar a segunda mão e assim, voltar a ganhar o GP na Golegã, pela segunda vez consecutiva este ano.

No Ranking do Troféu Hippos Golegã, lidera Pedro Manso com 254,20 pontos, seguido de António Vozone (250,60), Francisco Fleming (158,10), Ivo Carvalho (154.80) e Filipe Gonçalves (150.70) nas primeiras cinco posições.

Neste ranking houve a entrada direta para o TOP 10, de alguns cavaleiros que apenas iniciaram este ranking no passado fim de semana: Francisco Fleming (3º), Ivo Carvalho (4º) e Duarte Seabra (9º), sendo este último o cavaleiro que mais pontos consegue por dia, tendo saltado apenas dois dias do Concurso.

O Ranking do Troféu Hippos Golegã está assim a tornar-se bastante disputado para os cinco lugares que dão direito a prémio e estará tudo em aberto até à Feira Nacional do Cavalo em Novembro, uma vez que dos 24 dias correspondentes aos oito concursos, apenas contam os 18 melhores, o que se tornará motivo de grande disputa, entre os cavaleiros.

Para além dos 6 dias já disputados (2 concursos), há ainda mais 18 dias a realizar, correspondente a mais 6 concursos.

O próximo CSN B está marcado para os dias 31 de Maio a 2 de Junho, sendo esta a ultima data possível para que os conjuntos possam iniciar a competição ao Troféu Hippos sem qualquer penalização e para que os restantes possam começar a excluir os dias com menor performance.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos

Ranking AQUI