A Feira Anual da Trofa, em colaboração com o Clube de Atrelagem do Norte e da Federação Equestre Portuguesa, vão realizar, no próximo dia 05 de Março pelas 10h15 o reconhecimento e pelas 11h15 a Competição, a primeira jornada a contar para o Campeonato Regional do Norte, de apuramento para o Campeonato Nacional, conta com um prize money total de 1050.00 €

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 02 de março e podem ser efetuadas através do Site da FEP.