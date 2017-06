Triunfo de Hugo Carvalho no Grande Prémio Cidade de Abrantes 2017 16 Junho, 2017 5:42

Hugo Carvalho, montando “Volgann du Guejoubert”, venceu o Grande Prémio Cidade de Abrantes, evento que terminou no domingo, no Hipódromo dos Mourões, em Rossio ao Sul do Tejo. E fê-lo em dose dupla. Arrecadou ainda o segundo prémio com a segunda montada, “Tsar Audouville”.

Com percursos limpos nas duas mãos e com o cronómetro a dar-lhe os melhores tempos relegou a concorrência para os lugares secundários. João Maria Marquilhas com “ Blue Love True” conquistou o 3º lugar do pódio secundado por Filipe Paixão, montando “Borys” e Miguel Santana Lopes em “Come On Joerg”.

O tradicional concurso de Abrantes organizado pela Alubox, com o apoio da Câmara Municipal, regressou, assim, ao Hipódromo dos Mourões, em Rossio ao Sul do Tejo, decorrendo desde sexta-feira até domingo, dia 11 de Junho.

Apresentaram-se a concurso mais de uma centena de conjuntos de todos os pontos do país, incluindo do concelho de Abrantes. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral, com as provas a irem de 1,00m até 1,35m (Grande Prémio). Realizaram-se também provas de iniciados e de cavalos

novos de 4, 5 e 6 anos.