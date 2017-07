Triunfo da equipa México Amigos em Cascais 9 Julho, 2017 19:15

Com a desqualificação da equipa vencedora Miami Glory, a Valkenswaard United subiu para a primeira posição da geral da Liga do Global Champions Tour após a etapa de Cascais.

Vestígios de sangue no cavalo Hello Forever de Scott Brash ditou a eliminação do conjunto e consequentemente da equipa Miami Glory que liderava a prova, deixando a vitória para México Amigos de Henrik von Eckermann e Yuri Mansur que não cometeram nenhum derrube na segunda mão, tendo terminado com 4 pontos.

O 2º lugar foi para Paris Pathers de Lillie Keenan e Jack Towell que terminaram com 8 pontos enquanto a Valkenswaard United de Marcus Ehning e Bertram Allen, ocuparam o 3º lugar da classificação geral do campeonato.

