Três Portugueses inscritos no Jumping de Mechelen 20 Dezembro, 2018 19:04

Como já vem sendo hábito, o Jumping de Mechelen na Bégica, que este ano alcança a sua 38ª edição, vai decorrer entre os dias 26 e 30 de Dezembro, encerrando assim o calendário internacional, com a disputa de um CDI-W, 7ª qualificativa da Taça do Mundo de Dressage, um CSI5*-W, CAI-W, qualificativas para a Taça do Mundo de Saltos e de Atrelagem, respectivamente. Paralelamente realiza-se a final do FEI Jumping Ponies’ Trophy.

Portugal estará representado por Maria Caetano Couceiro (CDI-W), Rodrigo Giesteira Almeida (CSI5*-W ) e Molly Hughes Bravo na final do FEI Jumping Ponies’ Trophy.

O evento vai contar com a participação de grandes nomes do ranking mundial, bem como um programa muito completo com actividades e espectáculos hípicos.

Os belgas, Nicola e Olivier Philippaerts, o francês Roger Yves-Bost, os britânicos Guy Williams e Robert Whitaker, o italiano Lorenzo de Luca e o holandês Harrie Smolders, são alguns dos inscritos no CSI-W.

Por outro lado no CDI-W vemos nomes tão destacados como o belga Jeroen Devroe, a francesa Morgan Barbaçon a alemã Helen Langehanenberg, a irlandesa Judy Reynolds, o holandês Edward Gal, o sueco Patrick Kittel, entre outros.

Quanto ao CAI-W contará com os melhores condutores do mundo, onde não podiam faltar Boyd Exell, Bram Chardon, Chester Weber e Joseph Dobrovitz, entre outros.

Está previsto um programa recheado de actividades hípicas ao longo de 5 dias, sendo que um dos pontos altos será a disputa do G.P. Freestyle no sábado dia 29 de Dezembro e o Grande Prémio Taça do Mundo de Saltos que se realiza na tarde de domingo, dia 30 de Dezembro.

Lista de participantes AQUI