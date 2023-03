Treinador de cavalos baleado mortalmente

Um treinador de cavalos de corrida foi baleado mortalmente no Hipódromo Fonner Park no Nebrasca, Estados Unidos, na última quinta-feira. Todd Scherer, de 62 anos, foi encontrado com um ferimento de um taco de baseball e um tiro na região do dorso. A informação foi publicada pelo jornal britânico ‘The Sun‘.

Um homem de 20 anos e um adolescente de 16 são os suspeitos do crime. Segundo o relatório policial, Scherer foi encontrado sem vida num dos celeiros do hipódromo Fonner Park.

O homem foi identificado como Logan Hunts Horse e indiciado por homicídio qualificado e uso de arma de fogo, segundo a TV KLKN. O adolescente está acusado de cumplicidade no crime e uso de arma para cometer o crime.

Parece que a vítima e os suspeitos se conheciam e este não foi um ataque aleatório – disse Dean Elliott, do Departamento de Polícia de Grand Island.

Todd Scherer, treinou mais de 60 cavalos vencedores das corridas na sua carreira, principalmente entre os anos 1980 e 1990. Esta é a segunda tragédia nas corridas em março: recentemente, o jóquei Alex Canchari morreu aos 29 anos.