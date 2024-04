Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (15 abr / 21 abr)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Finais da Taça do Mundo FEI™ em Riad

Spring MET 2024 – Tour IV, Semana 3

CSI Grande Prémio La Silla GNP 2024 Semana 1

Strzegom Spring Open II 2024

Taça das Nações de Saltos da Juventude FEI™ 2024 – Compiègne

Orange Blossom Classic

CSI3* Nancy

Jumping Pro-Am Harcour – Le Mans

Chard International CSI2*

Linz-Ebelsberg – CSI3* – Spring Tour – Semana 2

CSI3* Equetsrian Cup

LEILÕES:

Stallion AI – Stallion Parade

Hengstenshow Reesink Horses

Präsentation der Auktionspferde – Marbacher Gestütsauktion

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Zweibrücken

Renntag Dresden / Köln

Deseja inscrever-se no ClipMyHorse.TV AQUI?