Transmissões em directo no ClipMyHorse.tv esta semana (12 fev / 18 fev)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.tv, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:



VR Classics Neumünster – Taça do Mundo de Dressage FEI™

Spring MET 2024 Tour 2 – Semana 2

Andalucía Sunshine Tour 2024 – Semana 2

CSI 2* Otomi – Semana 2

2024 Ocala Winter Spectacular Show Série VII

CSI2* Royan

WEF – Semana VI

The Zangersheide International 2024

CSI3* Desert Circuit VI

WEC – Ocala February Dressage

World Equestrian Center Winter Classic #10 USEF Premier

CSI5*-W H.H. Ruler of Sharjah Cup 2024

Doha Tour – Semana 4: CSI5*, CSI3*, CSIYH1*

Festival Adequan Global Dressage VI

LEILÕES:

Schloss Wickrath Stallions

