Transmissões em directo no ClipMyHorse.tv esta semana (01 abr / 07 abr)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.tv, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Spring MET IV – Semana 1

Taça das Nações de Saltos da Juventude™ FEI 2024 – Opglabbeek

Campeonatos de Saltos Blue Chip Winter

APRIL TOUR CSI **/*/YH Peelbergen | Semana 1

Sacramento Spring Classic 2

WEC Ohio Winter Classic #17

Strzegom Spring Open I 2024

LEILÕES:

VDL Stud Hengstenshow

Helgstrand Stallion Show 2024

Live Präsentation – 101. Oldenburger Frühjahrs Elite-Auktion

Macho-Sales Warendorf

Horse Auction Belgium

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Köln

Renntag Mannheim

Renntag Mülheim

Deseja inscrever-se no ClipMyHorse.tv AQUI?