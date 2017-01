Tradições: Cavalhadas e Cegadas em Alfarim

A aldeia de Alfarim vai manter as Cavalhadas este ano, nas quais um grupo masculino, a cavalo, de bicicleta ou de mota, demonstrará toda a sua perícia, recriando hábitos medievais.

As Cavalhadas são “um costume típico das zonas rurais e no concelho de Sesimbra têm acompanhado várias gerações”. Assim, na terça-feira de Carnaval (28/02), às 15h00, no Largo das Forças Armadas, em Alfarim, um grupo de participantes, de todas as idades, vai testar a sua aptidão de cavaleiro.

CEGADAS

Um costume típico das zonas rurais, que se realiza há mais de 100 anos.

Manifestações carnavalescas, onde os costumes e os acontecimentos mais marcantes da sociedade são criticados, ao estilo das antigas canções de escárnio e mal-dizer.

Os grupos de cegantes, constituídos exclusivamente por homens, cantam em verso, acompanhados por guitarras portuguesas, e no final da encenação pedem donativos ao público.