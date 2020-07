Touradas do Campo Pequeno arrancam dia 30 de Julho 22 Julho, 2020 18:01

A Temporada taurina 2020 da Praça de toiros de Lisboa já foi anunciada e terá entre 6 a 8 touradas. Os primeiros cartéis e datas já foram anunciados.

A temporada tauromáquica do Campo Pequeno já foi anunciada pela nova empresa gestora, Ovações&Palmas de Luís Miguel Pombeiro. Terá seis corridas e uma delas será mista, com a presença de matadores: 30 de julho, 6 e 27 de agosto, 3 e 10 de setembro e 1 de outubro. Estas vão ser as seis datas previstas. No entanto, a empresa já anunciou que ainda existirá a possibilidade de realizar mais duas corridas de toiros, extra-abono, durante o mês de outubro.

Nas palavras de Luís Miguel Pombeiro “As expectativas são sempre boas. Falamos da Capital Mundial do Toureio a Cavalo e esperamos casas cheias dentro das limitações actuais de lotação e sempre em segurança. Esta será uma temporada com 100% de artistas portugueses. Depois de ponderadas várias hipóteses de parcerias e contratações com Espanha e, atendendo às circunstâncias que atravessamos, optámos por programar espectáculos apenas com toureiros e toiros portugueses. Pretendo que seja uma temporada de união entre todos: aficionados, agentes da Festa e decisores políticos, mostrando a grande vitalidade da tauromaquia portuguesa.”

As corridas vão ter início às 21h45, sem intervalo, e com uso obrigatório de máscara. Na primeira noite, dia 30 de julho, vão lidar-se seis toiros da ganadaria de António Raul Brito Paes e o cartel será composto pelos cavaleiros: Luís Rouxinol, Marcos Bastinhas e Duarte Pinto. Nas pegas vão estar o grupo mais antigo de forcados do mundo, os Amadores de Santarém e o grupo da capital, os Amadores de Lisboa.

A segunda corrida vai acontecer no dia 6 de agosto, dia em que se comemora o 20º aniversário da alternativa da cavaleira Ana Batista, que será cabeça de cartaz de um elenco, também, composto por Manuel Telles Bastos e Luís Rouxinol Júnior. A 27 de agosto, terceira corrida da primeira parte da temporada, lidam-se toiros de Romão Tenório e atuam os cavaleiros João Moura Caetano, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles. Pegam dois grupos de forcados, sendo um deles o dos Académicos de Elvas.

Para a segunda parte da temporada – entre setembro e outubro – estão já selecionados dois curros da ganadaria Veiga Teixeira e da ganadaria Vinhas, que comemora 70 anos de vida.

A venda de abonos (lugares de temporada) já arrancou e os interessados ainda podem fazê-lo através do 925778150.

Os bilhetes para os grandes espetáculos estão à venda desde terça-feira passada, dia 21 de julho, e ainda pode obter o seu, nos locais habituais e na TicketLine. As reservas de bilhetes para a primeira corrida, dia 30 deste mês de julho, podem ser feitas através do 1820 e 914094038.