O Centro Hípico de Coimbra, um dos maiores do panorama Nacional, propõe-se a organizar a Tour Equestre do Mondego, que decorrerá de 21 a 29 de Abril. Este evento reunirá distintas e atractivas disciplinas e contará com a presença de grandes figuras do panorama equestre Nacional e Internacional.

Nos dias 21 e 22 de Abril, vai-se disputar o Campeonato Nacional de Seniores de Horseball.

O horseball é uma modalidade na qual participam jogadores/as e seus cavalos. O jogo é disputado por duas equipas formadas por quatro atletas, cada um(a) com seu cavalo. O objectivo do jogo é marcar golos, numa baliza tipo cesto de basquete a três metros e meio de altura. Os jogadores para além de terem que desenvolver as suas capacidades de jogo, valentia e agilidade têm de ter grande desembaraço na equitação. Imaginarão os leitores a dificuldade de, montando a cavalo num galope desenfreado, chegar com as mãos ao chão para apanhar uma bola!

A espectacularidade do Horseball gera um ambiente de entusiasmo durante os jogos. Espera-se, portanto, uma grande afluência de público nesses dias.

Estão agendados dois Concursos de Saltos de Obstáculos nos fins-de-semana. É importante realçar que concurso de saltos dias 27, 28 e 29 terá um aliciante especial, uma competição exclusivamente para cavaleira, a Taça de Amazonas.

Durante a semana as actividades não cessam, haverá um estágio com António Matos de Almeida, cavaleiro com tão vasto currículo que, neste meio, dispensa apresentações. De cariz mais técnico, este estágio, terá interesse não só para os participantes mas também para quem queira assistir e aprender sobre o exigente trabalho, treino e dedicação dos atletas. Será certamente uma oportunidade única de contactar com a metodologia e técnica e tácticas deste grande Campeão.

Ainda por confirmar está um espectáculo de arte equestre de Mestre Miguel Fonseca, nome de referência, Campeão do Mundo na disciplina de Equitação de Trabalho.

A organização de um evento desta envergadura só é possível num Clube de excelência como é o Centro Hípico de Coimbra, com dimensão e infra-estruturas únicas. Este Clube insiste em resistir às grandes dificuldades de vária ordem com que se tem deparado, nomeadamente o impraticável estado em que se encontra a estrada do Choupal.

