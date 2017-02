Totilas regressa às pistas em Saint-Lô…

O “super” garanhão KWPN Totilas (Gribaldi), considerado um dos melhores cavalos de Dressage no mundo, e o primeiro a pontuar acima dos 90% com o talentoso cavaleiro holandês Edward Gal, vai regressar às pistas.

Totilas, compropriedade de Paul Schockemöhle e Ann-Katrin Lisenhof, após a lesão sofrida nos campeonatos da Europa em Aachen 2015, deixou de ser visto a competir com o alemão Matthias Alexander Rath que não conseguiu atingir os brilhantes resultados do seu antecessor. Uma sucessão de lesões impediram o cavalo de regressar ao nível e brilhantismo a que nos habituara, sendo certo que depois dos múltiplos recordes mundiais conquistados, o cavalo agora com 17 anos, devia estar a gozar uma reforma bem merecida. Porém, Paul Schockemöhle e a comissão organizadora do “Salon des Étalons de Saint-Lô” (18-19/02) estabeleceram um acordo que visa apresentar Totilas como reprodutor assim com o SF Orient Express HDC, montada de Patrice Delaveau, vice-campeão individual e por equipas nos Jogos Equestres Mundiais de 2014, nesta concentração de garanhões de topo na Normandia (França).