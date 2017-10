Torneio de Outono: Ricardo Gil Santos e Zucchero brilham em Alfeizerão 30 Outubro, 2017 16:59

Realizou-se na pista indoor do CEIA nos dias 27, 28 e 29 de Outubro o 3º Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono, que decorre entre 13 de Outubro e 17 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Patrocinado pelo Restaurante Pinóquio, este torneio é constituído por, 7 CSN A/C (13 a 15, 20 a 22 e 27 a 29 de Outubro; 10 a 12, 17 a 19 e 24 a 26 de Novembro; 8 a 10 Dezembro) e um CSI 1* de 15 a 17 de Dezembro, num total de 24 dias de provas.

Com obstáculos colocados a 1.45m, estiveram à partida 12 conjuntos a disputar o Grande Prémio com barrage, ficando apenas 5 conjuntos apurados para o desempate.

Ricardo Gil Santos com Zucchero foi o mais rápido da prova com 29,10s e zero pontos na barrage o que lhe garantiu a vitória. Bernardo Ladeira ocupou o segundo lugar montndo Dento 31,58s e zero pontos. Duarte Seabra com Twix v Overis Z ficou em terceiro lugar (31,29s). O quarto lugar foi para Marco Faria Mello/ Sauleto Landa que fez o percurso em 38,11s também com zero pontos. Duarte Seabra classificou-se em quinto lugar com All About Fernhill tendo penalizado 4 pontos no desempate em 32,57s.

Foi a prova de 1,30m que abriu a pista no primeiro dia de concurso. Gustavo Costa Fernandes na sela de Cognac Z foi o conjunto que registou o melhor tempo, 51,96s e zero pontos. No domingo foi novamente este conjunto o vencedor.

Na prova de 1,35m de sábado, o Pequeno Grande Prémio venceu o cavaleiro Ricardo Gil Santos com Venus C que ocupou o primeiro lugar (0/31.50s).

Na prova Dificuldades Progressivas (1,20m) com Joker do primeiro dia do concurso, foi Nuno Pereira Martins/ Divalentino C que fez o melhor tempo com 49,32seg. e 65 pontos. Na prova de sábado numa tabela A ao cronometro com desempate foi Ricardo Gil Santos que obteve o melhor tempo com 31.58seg. e zero pontos no desempate. Na prova de domingo com duas fases ao cronómetro ficou em primeiro lugar o conjunto Nuno Pereira Martins desta vez com Ateu (0/20,05s).

Nuno Pereira Martins com Ateu também venceu a prova de sexta-feira de 1,10m, com 18,37s. e zero pontos na segunda fase. Na prova de sábado, disputada ao cronómetro, foi Gonçalo Ribeiro Pinto na sela de Cayenne Equigenne o vencedor (0/43,56s).

No domingo a prova foi de dificuldades progressivas com Joker e foi novamente Nuno Pereira Martins e Ateu que venceram a prova, com 41,85s. e 65 pontos.

Na prova 1,00m do primeiro dia de concurso a vencedora foi Maria Bianchi Oliveira com Bila Bong (1/75,32s). No sábado foi a vez de Margarida Silva com Heros a vencedora da prova (0/59,18s). Beatriz Gomes com Pantaro venceu a prova de domingo com 57,46seg. e zero pontos.

A competição foi liderada pelo Coronel António Lopes Mateus e os traçados estiveram a cargo da chefe de pista, Cristina Laranjeiro.

O Júri de terreno foi composto por José Paula Santos, João Miguel Palla e Mélanie Brazão. Nuno Montefalco foi o comissário chefe e Diana Vieira a comissária adjunta.

O CEIA volta às competições nos dias 10,11 e 12 de Novembro para um Concurso Nacional de Saltos A/C, o 4º concurso do Torneio de Outono.

