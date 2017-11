Torneio de Outono 2017: Ricardo Gil Santos sem rival à altura no CEIA 22 Novembro, 2017 8:01

A pista indoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão recebeu entre os dias 17 e 19 de Novembro o 5º Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Luís Xavier de Brito.

No Grande Prémio, disputado no domingo, com obstáculos colocados a 1.45m, estiveram em prova 15 conjuntos, dos quais seis disputaram o desempate. O conjunto que garantiu o melhor tempo no desempate foi Ricardo Gil Santos com Ecxotic (31,72s). Ricardo Gil Santos também se classificou em 5º lugar com Zucchero (31,69s).

Em 2.º lugar ficou Hugo Carvalho com Vichy du Puits (32,67s), Hugo Carvalho desta vez com Extraordiner também classificou-se em 3º lugar (34,89s). O quarto lugar foi para Mafalda Marques na sela de El Tintoreta (38,68s).

Gustavo Costa Fernandes montando Cognac Z venceu o Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, (29,83s) sem faltas. Em 2º lugar ficou o conjunto Duarte Seabra/ Lobetto Z (31,69s), seguindo-se Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville (33,51s). O conjunto Ivo Carvalho/ Fandango C classificou-se em 4º lugar e Filipe Ferreira Gonçalves com Quiero em quinto.

Gustavo Costa Fernandes / Cognac Z foi o conjunto que registou o melhor tempo na prova de 1,30m, tanto na sexta-feira como no domingo.

Na prova de 1,40m sexta-feira, foi Ricardo Gil Santos com Zucchero a classificar-se em primeiro lugar (65.27s). Já na prova de sábado, foi Mafalda Marques com El Tintoreta T, que registou o melhor tempo de 24,89s, sendo o único conjunto a terminar a prova sem faltas.

Na prova de 1,20m de sexta-feira, venceu Nuno Pereira Martins com Ateu. No sábado a vitória sorriu a Hugo Carvalho montando Estoril.

Nuno Pereira Martins e Ateu foram a dupla vencedora da prova de 1,10m de sexta e no sábado. No domingo, Nuno Pereira Martins e Faraó foram os vencedores.

Carlos Carneiro Azevedo com Donnamarya Riba Ul foi o mais rápido da prova de 1,00m de sexta e domingo. No sábado foi a vez de Rita Robalo Sequeira com Verdi S vencer a prova.

A competição regressa ao CEIA já no próximo fim-de-semana, de 24 a 26 de Novembro, para o 6º CSN A/C do Torneio de Outono.

PR

Resultados completos AQUI