Torneio de Outono 2017: Ricardo Gil Santos imparável no CEIA 13 Novembro, 2017 18:05

Decorreu entre os dias 10 e 12 de Novembro o 4º Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono, organizado pelo CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Luís D’Orey.

No Grande Prémio, disputado no domingo, com obstáculos colocados a 1.45m, estiveram em prova 17 conjuntos, dos quais cinco com uma primeira mão sem faltas disputaram o desempate. O conjunto que garantiu o melhor tempo no desempate foi Ricardo Gil Santos com Zucchero (37,13s).

Em 2.º lugar ficou Hugo Carvalho com Vichy du Puits (38,42s) enquanto Bernardo Ladeira na sela de Dento (38,87s) fechou o pódio. Hugo Carvalho desta vez com Extraordiner classificou-se em 4º tendo penalizado 4 pontos no desempate (45,20s).

Ricardo Gil Santos também ganhou o Pequeno Grande Prémio no sábado, desta vez montando Vénus C, (41,40s). Em 2º lugar ficou Hugo Carvalho/ Tsar d’Audouville (42,91s) sem faltas, seguindo-se Ivo Carvalho/Licoeur du Faubourg 79.61seg e em 4º lugar ficou Gonçalo Ribeiro Pinto na sela de Alcatraz (49,42s). Na prova de 1.40m de sexta-feira e sábado foi o conjunto António Matos Almeida com Ulena Mail que venceu a prova.

Na prova de 1,20m de sexta-feira e sábado, foi Nuno Pereira Martins com Ateu o vencedor. Domingo foi a vez de Ivo Carvalho/ C’Est Moi a conquistar o primeiro lugar.

Na prova de 1.10m do primeiro dia de concurso Hugo Carvalho com Godyar foi a dupla mais rápida. Sábado a vitória foi para Nuno Pereira Martins com Ateu. Carolina Pratas Ramos na sela de Ancara garantiu o primeiro lugar na prova de domingo.

Ruben Assunção/ Diabolo du Lys venceram a prova de 1.00m de sexta-feira. No sábado o vencedor foi Bruno Tavares Martins com Absinto e no domingo a vitória sorriu a Maria Couto Alves na sela de Betty Boop.

A competição regressa ao CEIA já no próximo fim-de-semana, para o 5º CSN A/C do Torneio de Outono.

