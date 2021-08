Tóquio2020: Suécia conquista a medalha de ouro por equipas 9 Agosto, 2021 7:20

A Suécia conquistou neste sábado a medalha de ouro por equipas nos saltos de obstáculos pela quarta vez na história dos Jogos Olímpicos.

A formação sueca composta por Malin Baryard-Johnsson (Indiana), Peder Fredricson (All In) e Henrik von Eckermann (King Edward) totalizou zero pontos em 122,90s. Medalha de prata para os Estados Unidos e o bronze para a Bélgica.

A Alemanha foi o país em destaque no hipismo no Japão, tendo conquistado três medalhas de ouro e uma de prata, enquanto a Grã-Bretanha somou duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, e a Suécia uma de ouro e uma de prata.

O desempenho do hipismo português em Tóquio2020 foi positivo, saldando-se por um diploma, com a oitava posição no ensino por equipas, um 10.º lugar nos saltos de obstáculos e um 16.º no Grande Prémio Freestyle.

Na dressage, a seleção portuguesa composta por Maria Caetano (Fénix de Tineo), Rodrigo Torres (Fogoso) e João Miguel Torrão (Equador), fez história ao ser finalista, concluindo o Grande Prémio Especial na oitava posição, conquistando um diploma em prova ganha pela Alemanha.

Quadro de medalhas do hipismo:

– Saltos de obstáculos individual:

Ouro: Ben Maher (Grã-Bretanha).

Prata: Peder Fredricson (Suécia).

Bronze: Maikel van der Vleuten (Países Baixos).

– Saltos de obstáculos por equipas:

Ouro: Suécia (Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson e Henrik von Eckermann)

Prata: Estados Unidos (Laura Kraut, Jessica Springsteen e LcLain Ward).

Bronze: Bélgica (Pieter Devos, Jerome Guery e Gregory Wathelet).

– Concurso completo individual:

Ouro: Julia Krajewiski (Alemanha).

Prata: Tom McEwen (Grã-Bretanha).

Bronze: Andrew Hoy (Austrália).

– Concurso completo por equipas:

Ouro: Grã-Bretanha (Laura Colleti, Tom McEwen e Oliver Townend).

Prata: Austrália (Andrew Hoy, Kevin McNab e Shane Rose).

Bronze: França (Kraim Florent Laghouag, Christopher Six e Nicolas Touzaint).

– Ensino individual:

Ouro: Jessica von Bredow-Werndl (Alemanha).

Prata: Isabell werth (Alemanha).

Bronze: Charlotte Dujardin (Grã-Bretanha).

– Ensino por equipas:

Ouro: Alemanha (Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl e Isabell Werth).

Prata: Estados Unidos (Adrienne Lyle, Steffen Peters e Sabine Schut-Kery).

