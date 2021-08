Tóquio2020: Suécia assume o comando por equipas 6 Agosto, 2021 20:04

A Suécia domina provisoriamente a classificação por equipas após a primeira qualificativa. Foi a única equipa a terminar sem faltas dentro do tempo estipulado. Bélgica e Alemanha partilham o segundo lugar com quatro pontos.

Ficaram apuradas as 10 melhores equipas para a final neste sábado (7); Suécia (0pts), Bélgica (4pts), Alemanha (4pts), Suíça (10pts), Estados Unidos (13pts), França (15pts), Grã Bretanha (20pts), Brasil (25pts), Holanda (26pts) e Argentina (27pts). Começam a final todos do zero.

No desempate participam os três conjuntos das equipas na mesma ordem do percurso inicial e a classificação será obtida pelo somatório das penalidades e, em caso de empate, pelo somatório dos tempos dos três conjuntos empatados. Dessa forma serão definidas as medalhas de Ouro, Prata e Bronze na prova por Equipas.

Resultados AQUI