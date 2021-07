Tóquio2020: Rodrigo Torres recebido com “guarda de honra” única (VÍDEO) 30 Julho, 2021 0:15

Não é só no futebol que a “guarda de honra” acontece, agora também no desporto equestre…

Assim e após a brilhante prestação de Rodrigo Torres com o Lusitano Fogoso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o cavaleiro foi recebido com uma recepção calorosa preenchida por muitos aplausos e uma “guarda de honra” composta por 10 cavalos Lusitanos em representação de todas as disciplinas equestres à sua chegada ao Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

Depois desta participação nos Jogos e a receção no aeroporto, Rodrigo Torres estava longe de imaginar que no exterior estariam 10 cavaleiros, com cavalos Lusitanos, dois dos quais da GNR, à sua espera e a fazer-lhe esta merecida homenagem.

Rodrigo Torres ficou emocionado, passou por baixo da guarda de honra e no final ficou sem perceber como é que tinham deixado que 10 cavalos ficassem à porta do Aeroporto Humberto Delgado. “É um grande orgulho poder ter aqui os meus companheiros de equitação, amantes do cavalo lusitano, e todos os portugueses. É uma loucura. São todos meus amigos e grandes cavaleiros. Isto é tudo o que conheci toda a vida. São apaixonados pela equitação, pelo cavalo e nada melhor que a presença deles a agradecerem este meu pequeno contributo”, concluiu.