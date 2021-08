Tóquio2020 – «Jet Set» de Robin Godel sacrificado após cross 1 Agosto, 2021 14:18

«Jet Set», de 14 anos, do cavaleiro suíço Robin Godel foi sacrificado após sofrer uma rotura de ligamentos irreparável na mão direita, no último obstáculo da prova de fundo do Concurso Completo dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Após o cavalo receber assistência veterinária no local, foi transportado para uma clínica onde se decidiu sacrificar o cavalo.

Neste momento e terminado o cross, a Grã Bretanha lidera provisoriamente por equipas e no individual, com Oliver Townend a ocupar o primeiro lugar provisório com «Ballaghmor Class» com uma prova de cross sem faltas.