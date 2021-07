Tóquio2020: Atletas de Dressage distribuídos por 6 grupos 23 Julho, 2021 19:26

Para o Grande Prémio (qualificativa individual e por Equipas) no sábado (24) e domingo, os atletas foram distribuídos em seis grupos, três grupos por cada noite.

Nove atletas alinham no Grupo 1, com o brasileiro João Victor Oliva com Escorial, nº 1 da ordem de entrada 17h00 (09h00 hora PT). Este grupo ainda inclui a australiana Mary Hanna com Calanta e a britânica Charlotte Fry com Everdale. O holandês Edward Gal com Total US participa no Grupo 2, juntamente com a espanhola Beatriz Ferrer Salat com Elegance. Maria Caetano com Fénix de Tineo integra este grupo que fecha com a dinamarquesa Cathrine Dufour e Bohemian. Encerrando a competição no sábado, participam no Grupo 3, o espanhol José Garcia Mena com Sorento 15, Rodrigo Torres com Fogoso e a alemã Jessica von Bredow-Werndl com TSF Dalera, a última em pista às 21h42s hora de Tóquio (13h42 hora PT).

Os restantes três grupos competem no domingo (25). João Torrão e Equador estão inseridos no Grupo 6 (13h33 hora PT) juntamente com a número 1 do mundo, a alemã Isabell Werth com Bella Rose que será a última em pista (21h51) (13h51 hora PT).

As 8 equipas com a melhor pontuação no Grande Prémio disputarão as medalhas no Grande Prémio Especial.

A disputa pelas medalhas individuais será decidida na quarta feira (28) no Grande Prémio Freestyle com participação dos 18 melhores classificados do Grande Prémio. Os dois atletas com melhor pontuação de cada grupo assim como os 6 conjuntos com a melhor pontuação que não se classificaram entre os dois primeiros de seu grupo ficam qualificados para esta final.

OE e Resultados em directo AQUI