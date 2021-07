Tóquio 2020: Nova regra para Saltos de Obstáculos 11 Julho, 2021 11:26

A nova regra para a modalidade de Saltos de Obstáculos nos Jogos Olímpicos tem três alterações importantes, que podem, dependendo da estratégia adotada pelo chefe de equipa, definir a conquista das medalhas. São elas: as equipas serão compostas por três conjuntos cada, não haverá descarte do pior resultado e pode haver duas trocas de conjuntos na disputa por Equipas (uma antes da qualificativa e a outra antes da final).

Em Tóquio há quatro dias de competição para definir os medalhados: nos dois primeiros realiza-se a disputa pelas medalhas Individual, uma novidade em relação às olimpíadas anteriores, quando primeiro se definia a disputa por equipas. Nos dois últimos dias, a disputa por equipas. Entre as duas mãos da prova por equipas há um dia de (05/08) descanso.

No primeiro dia (03/08) de competição realiza-se a Qualificativa Individual, na qual participam 75 conjuntos (60 das 20 nações já qualificadas, três por cada; e 15 na competição individual, um por nação não qualificada baseado no ranking de cavaleiros da FEI. Será uma prova sem cronômetro, com a classificação sendo estabelecida pelo número de penalidades. Em caso de empate para o último (30º) que ficará apurado para a Final Individual, prevalecerá o conjunto com o melhor tempo no percurso.

No segundo dia (04/08) terá lugar a Final Individual, com os 30 melhores classificados da Qualificativa Individual, na qual todos começam do zero. Será uma prova ao cronômetro, com desempate para o primeiro lugar, em caso de igualdade no número de penalizações; os restantes serão classificados de acordo com as penalidades e, em caso de empate, pelo tempo no percurso. Dessa forma, serão definidas as medalhas de Ouro, Prata e Bronze Individual.

No terceiro dia (06/08) de competição, após o dia de pausa, terá lugar a Qualificativa por Equipas, na qual participam 60 conjuntos, três por cada nação já qualificada. Os chefes de equipa podem fazer a primeira troca nas equipas, utilizando o reserva, desde que seja comunicada até duas horas antes do início da qualificativa. Será uma prova sem cronômetro, com a classificação sendo estabelecida pelo somatório das penalizações dos três conjuntos de cada equipa, sem descarte do pior resultado. No caso da equipa ter um conjunto eliminado, ela será classificada atrás da última que terminou os seus três conjuntos. No caso de dois eliminados, a equipa será também eliminada.

No quarto dia (07/08) realiza-se a Final por Equipas, com as 10 melhores classificadas na Qualificativa por Equipas, totalizando 30 conjuntos, todas começam do zero. O chefe de cada equipa pode fazer uma segunda troca, desde que informada até duas horas após o término da qualificativa. Será uma prova sem cronómetro, com um desempate para o primeiro lugar no caso de igualdade no somatório das penalizações das equipas. As outras equipas serão classificadas de acordo com o somatório das penalidades e, em caso de empate, prevalecerá a que obtiver o menor somatório dos tempos dos conjuntos entre as equipas empatadas. A regra da eliminação é a mesma da Qualificativa por Equipas. No desempate participam os três conjuntos das equipas na ordem do percurso inicial e a classificação será obtida pelo somatório das penalidades e, em caso de empate, pelo somatório dos tempos dos três conjuntos empatados. Dessa forma serão definidas as medalhas de Ouro, Prata e Bronze na prova por Equipas.