Tom Crisp sofre queda no lago de Badminton (VÍDEO)

O cavaleiro britânico de concurso completo, Tom Crisp, (na foto) ganhou o maior aplauso do dia no cross-country de Badminton, depois de cair no lago.

A sua égua, Liberty And Glory, havia dado a Tom uma ótima volta no percurso de cinco estrelas de Eric Winter, saltando com destreza sobre as cercas para a água. No entanto, uma passada um pouco larga para o enorme canto dentro da água fez com que ela se desequilibrasse, desestabilizando Tom e atirando-o para o lago.

Tom, caiu de frente na beira da água e continuou a entreter a multidão fingindo que nadava crawl. Depois de algumas braçadas, levantou-se, e agradeceu os aplausos dos espectadores. Enquanto isso, Liberty And Glory de 16 anos, propriedade da família Crisp, galopava absorvendo os aplausos.

“Estamos ambos bem, mas minha égua está muito desapontada comigo – é a primeira vez que caio dela”, disse Tom Crisp.