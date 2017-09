Tocha dos Jogos já chegou a Asgabate (VÍDEO) 19 Setembro, 2017 11:07

A tocha da 5.ª edição dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais e Recintos Cobertos já chegou ao Complexo Olímpico de Asgabate. A odisseia da tocha começou há 500 dias. Cavaleiros montando Akhal-Teke, a raça de cavalos que se tornou o símbolo dos Jogos, levou a tocha a diferentes cidades, aldeias remotas e locais históricos do Turquemenistão.

Fãs, atletas e voluntários passeiam num complexo olímpico que custou 5 mil milhões de dólares. Os espaços desportivos de classe mundial fascinam os fãs. Muitos esperam que os Jogos possam abrir uma nova página na sua história.

“Estamos muito felizes pela nossa cidade e muito entusiasmados com este evento! Levou muito tempo para se preparar tudo isto! Chegámos todos juntos, toda a família está aqui,” revela Nadezda

“Estes Jogos Asiáticos vão inspirar os nossos filhos a conquistas desportivas. Isto é só um começo; vamos ter excelentes resultados no futuro,” considera a mãe Marala na companhia de filhos e marido.

A tocha dos Jogos terminou a sua viagem coroando a estátua do cavalo Akhal-Teke no topo do estádio olímpico em Asgabate. Os Jogos acontecem até 27 de Setembro.

Fonte: Euronews