Tiroteio em corrida de cavalos ilegal faz 11 mortos no México

Pelo menos onze pessoas morreram no domingo, num tiroteio, durante uma corrida de cavalos ilegal no norte do México, que se terá devido a um confronto entre grupos rivais de crime organizado, disseram as autoridades.

A troca de tiros aconteceu na cidade de El Sauz, no estado de Chihuahua, sendo que cinco das vítimas morreram de imediato e as outras faleceram já no hospital, disse o secretário de Segurança Pública do estado, Gilberto Loya.

Loya disse que o tiroteio foi resultado de “um confronto entre dois gangues” rivais.

A Procuradoria-Geral do México lançou uma investigação para determinar as causas do incidente.

O estado de Chihuahua, que faz fronteira com os EUA e é um ponto de trânsito habitual para o tráfico de drogas, vive há 15 anos uma intensa onda de violência.

