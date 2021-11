“The Harder they Fall”, um western a não perder! (VÍDEO) 10 Novembro, 2021 6:39

A mais recente produção da Netflix, The Harder They Fall, teve a sua estreia na passada quarta-feira (3). O filme, realizado por Jeymes Samuel e com um elenco de luxo, encabeçado por Jonathan Majors e Idris Elba, é um western como há muito não se via, repleto de estilo de violência.

Apesar de ser uma história inventada, estas pessoas existiram mesmo. É este o aviso que aparece no ecrã, logo nos primeiros segundos da longa-metragem. Entre essas personalidades que, em tempos, dominaram o velho oeste, temos Nat Love, aqui protagonizado por Jonathan Majors, que procura vingar-se de Rufus Buck, interpretado por Idris Elba, um patife de todo tamanho e que, em tempos, assassinou toda a sua família.

O realizador Jeymes Samuel, um músico britânico mais conhecido na cena por The Bullits, é um claro conhecedor dos westerns que foram formando aquilo que é a nossa memória do Oeste antigo, trazendo-nos referências para todos os gostos. Para além de ter realizado, Samuel escreveu o guião (juntamente com Boaz Yakin), produziu e compôs a banda sonora que vamos ouvindo e que conta com nomes como Cee Lo Green, Jay-Z (um dos produtores) e Kid Cudi.

Além disso, é notável a visão de Samuel do que quer para o seu filme. A maneira como está filmado, sempre de maneira extremamente criativa e estilosa, dá a ideia que foi um projeto feito com as salas de cinema barulhentas em mente. No entanto, isso acabou por não ser o caso, com o filme a ser despejado para o catálogo da Netflix com pouco marketing e pouco falatório.

Como foi dito acima, apesar das personagens terem existido mesmo na mitologia antiga dos cowboys, esta história não aconteceu. Tendo um plot completamente ridículo e divertido, The Harder They Fall é sempre consciente do seu papel do que pretende ser: um thriller de vingança violento, como boa parte dos westerns antigos. O guião é fraco, com muitas falas que facilmente seriam cortadas e que podem tirar a paciência a certos espectadores, mas é simplesmente tão engraçado ouvir estas pessoas a falar, como quem não quer saber de nada e não tem nada a perder.

Todos os aspetos tradicionais de um bom filme de cowboys estão aqui presentes. Temos a tragédia familiar, a vingança, o romance vindo do nada, os aspectos melodramáticos, a mensagem que violência resulta em mais violência, a sujidade, os bares cheios de pistoleiros. Para além disso, ainda temos assaltos a bancos e comboios, duelos, tiros com sons ridículos, quase como se todos os westerns existentes desde os primórdios do cinema tivessem sido incorporados num só filme.

Tudo isto é liderado e interpretado por um grande Jonathan Majors que, de há uns anos para cá, tem aparecido em cena como um ator principal como poucos no mundo cinematográfico (exemplo perfeito é a interpretação surreal da sua personagem em Loki) e aqui não é diferente, mostrando uma energia e carisma quase digna de um Clint Eastwood nos anos 60 e 70.

Na história, ele interpreta Nat Love, um homem amargurado pelos seus traumas e que conta com um crucifixo cicatrizado na sua testa, obra de Rufus Buck, o seu inimigo número 1. Esta é a primeira cena do filme, que passa boa parte do seu primeiro ato em micro-histórias a mostrar todas as personagens da trama. Para além destes dois, o filme conta com mais nomes pesados do cinema de hoje em dia, como Regina King, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz, que vão interpretando todo o tipo de pessoas com o talento que lhes é reconhecido.

The Harder They Fall está disponível, desde quarta-feira, dia 3 de outubro, no serviço de streaming da Netflix.