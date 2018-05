Terminou o CSIO da Juventude de Fontainebleau com participação portuguesa 7 Maio, 2018 21:41

Terminou este domingo o Grande Prémio, nas várias categorias, do CSIO da Juventude em Fontainebleau, França, que se disputou ao longo do fim-de-semana, onde participaram as nossas jovens promessas, sendo o primeiro evento decisivo para o apuramento para o Campeonato da Europa 2018.

A cavaleira alemã Chiara Reyer foi a vencedora do Grande Prémio Children conseguindo um duplo percurso sem faltas em 35.03s. Nos Juniores, venceu o Grande Prémio o alemão Max Haunhorst com Chaccara e nos Jovens Cavaleiros, venceu o francês Arthur Le Vot com Vinchester.

Destaque para alguns dos melhores resultados dos nossos jovens:

CSIOCH

Prova Duas Fases – 3 de Maio – 1,20m – 77 participantes

27º João Patricio – Quattu – 0/0-34,88s

Prova Duas Fases – 4 de Maio – 1,15m – 22 participantes

5º Carlota Tomás Pires – Evita J – 0/0-27,71s

Prova Duas Fases – 6 de Maio – 1,15m – 13 participantes

6º João Patricio – Quattu – 0/0-36,10s

12º Carlota Tomas Pires – Evita J – 5/0-36,79s

CSIO Young Riders

Prova Duas Fases – 3 de Maio – 1,40m – 89 participantes

12º Mafalda Costa Marques – El Tintoreta T – 0/75,42s

CSIU – 25

Prova ao cronómetro – 4 de Maio – 1,40m – 89 participantes

12º Mafalda Costa Marques – El Tintoreta T – 0/0-34,19s

Prova Duas Fases – 3 de Maio – 1,20m – 31 participantes

13º Joel Mendes – Cougar – 0/0-38,95s

20º Vasco Escudeiro – Chasse Spleen Z – 4/0-38,33s

CSIOJ

Prova ao cronómetro – 4 de Maio – 27 participantes

7º Jorge Escudeiro – Elias P – 4/79,70s

Taça da Nações Children

Entre as dez equipas participantes, a formação portuguesa composta por João Patrício com Quatto, Daniela Pereira Rodrigues com Diamant Wets, Carlota Pires Tomás com Harmony du Casal e Alexandra Bernardino com Chwupdiewup ao penalizarem na primeira mão 28 pontos, ficaram afastados da segunda. Portugal terminou a Taça das Nações Children em 10º lugar, onde a Alemanha venceu tendo contabilizado 8 pontos.

Resultados – Taça das Nações Children – 05 Maio

1º Alemanha – 8 pontos

Chiara Reyer (Ale) Cederic 7 0/0 – 80,46

Mick Haunhorst (Ale) Conquest 14 4/0 – 79,29

Charlotte Hóing (Ale) Bajala 4/4 – 77,95

Tjade Carstensen (Ale) Zuerich 4 4/0 – 77,47

2º Holanda – 12

Cejay Joosten (Hol) Sagnol 9/4 – 77,78

Laurene Groot (Hol) VDL Groep Italia 0/4 – 80,04

Lily Engelsman (Hol) Whipped Cream 4/0 – 77,07

Emma Bocken (Hol) Estera Van De Vosberg 0/4 – 79,09

2º Grã Bretanha – 12

Isabella Litchfield-Gomes (Gbr) Roulette 8/0 – 72,74

Iwan Carpenter (Gbr) Merllyn’S Chacco B 0/0 – 76,13

Megan Li (Gbr) Eclips van Erpekom 4/0 – 79,66

Madison Heath (Gbr) Burgana 8/0 – 81,21

4º França – 20

Lou Champion (Fra) Zingaro H 4/0 – 77,31

Eden Leprevost Blinlebreton (Fra) Santana Von Hary Z 8/4 – 79,48

Barbara Thebault (Fra) Utopie Des Grezils 4/4 – 77,54

Rose De Balanda (Fra) Imke 111 4/4 – 77,58

5º Polónia – 22

Laura Klapinska (Pol) Cartier 8/0 – 80,14

Laura Baranska (Pol) Codetia Vdl 0/0 – 78,15

Natalia Stefanska (Pol) Papillon 142 10/4 – 73,88

6º Itália – 28

Laura Micol Boni (Ita) Cote d’Or 8/8 – 78,61

Cristiano Mosca (Ita) Bikkel Oh 12/0 – 82,07

Martina Ferrari (Ita) Trustin 0/4 – 75,88

Gian Bautista Cano (Ita) Campidor 8/8 – 75,85

7º Espanha – 20

Beariz Tamarit Sanchez (Esp) Primaghju De Nazca 8 – 73,42

Emilio Garcia-Torres Solano (Esp) Qrystal De Presle 4 – 78,41

Pablo Valle Espinedo (Esp) Tresor De Varende 22 – 88,69

Manuela Ros Hernandez (Esp) Burbery 8 – 75,12

8º Suíça – 20

Géraldine Straumann (Sui) Agneta Charming Miss Jones 8 – 82,57

Linus Hanselmann (Sui) Pleasure forever 0 – 82

Adina Kráhenbühl (Sui) Bykarlos 12 – 76,52

Lynn Müller (Sui) Elysse Lb 12 – 74,58

9º Bélgica – 25

Luiz Felipe Neto De Azevedo (Bel) Galouba Van’t Zorgvliet E

Louise Ameeuw (Bel) Lover Boy Z 4 – 77,17

Evelyne Putters (Bel) Blossom Van De Herenbrink 0 – 80,42

Juliette Buyse (Bel) Cargo Z 21 – 83,04

10º Portugal – 28

Daniela Pereira Rodrigues (Por) Diamant Wetts 8 – 68,61

João Patricio (Por) Quattu 12 – 71,22

Carlota Tomas Pires (Por) Harmony Do Casal 8 – 73,95

Alexandra Bernardino (Por) Chwupdiewup E

Resultados completos AQUI