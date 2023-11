Terceira vitória consecutiva de Boyd Exell em Estugarda

O australiano Boyd Exell e a sua equipa ergueram a Taça ao conquistar a terceira vitória consecutiva na nova série da FEI Taça do Mundo de Atrelagem durante o Stuttgart German Masters!

Num cenário reminiscente do último fim de semana em Maastricht (HOL), um equívoco do condutor holandês líder na prova contribuiu para assegurar a vitória do australiano. Koos de Ronde (HOL) havia estabelecido tempos impressionantes nas duas primeiras rondas na sexta-feira e no sábado. Contudo, um deslize na água na última volta eliminatória resultou na perda da trajetória pelos cones de saída, seguido por um toque no sino e a reconstrução do obstáculo sete. Com um total de 226,40 pontos, Koos caiu para o terceiro lugar, enquanto Boyd ascendeu ao primeiro.

Após a vitória, Exell declarou: “Estugarda oferece uma atmosfera incrível, com um público conhecedor. Foi em Estugarda que a Taça do Mundo de Atrelagem fez a sua estreia.

O percurso foi verdadeiramente de alta velocidade, e Michael Brauchle, o primeiro em pista registou um tempo muito rápido sem penalizações, intensificando a pressão. Ijsbrand ultrapassou-o por apenas um segundo, e Koos demonstrou excelente velocidade, visto que o percurso aberto favorecia os seus cavalos. Foi uma competição muito disputada. No entanto, a minha equipa pode fazer ambos – eles conseguem manter a alta velocidade e serem técnicos. São simplesmente cavalos brilhantes!”

