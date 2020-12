Tendencias do desfile Chanel no Château de Chenonceau (VÍDEO) 5 Dezembro, 2020 9:27

Botas, leggings e saias justas com fenda dominaram a passarela da Chanel, que quis homenagear o universo equestre, um sinal de liberdade para Gabrielle Chanel, porque, “a cavalo, a mulher não precisa prestar contas a ninguém”.

Desde 2002 que a francesa CHANEL apresenta em Dezembro uma coleção dedicada aos seus Métiers d’Art, que destaca o diálogo criativo entre Virginie Viard, Diretora Artística das coleções de Moda CHANEL, e as Maisons d’Art, que sublimam as criações da Maison. Esta coleção CHANEL Ready-to-Wear presta homenagem à habilidade dos artesãos: os bordadores de Lesage, os fabricantes de plumas de Lemarié, os curadores de Desrues, os fabricantes de plumas de Lognon, os fabricantes de sapatos de Massaro, os fabricantes de chapéus de Maison Michel, e os fabricantes de luvas de Causse Gantier, em Paris, França e Itália.

Chanel optou nesta quinta-feira (03) por transmitir no seu desfile on-line, a partir do Château de Chenonceau (França), um dos mais conhecidos do Loire, com uma única convidada de luxo, a atriz americana Kristen Stewart.

“Desfilar no castelo de Chenonceau, o ‘Castelo das Damas'”, faz todo o sentido. O majestoso castelo foi concebido e habitado por mulheres, entre elas Diana de Poitiers e Catarina de Médicis (…) E o emblema de Catarina de Médicis era um monograma composto por dois Cs interligados, como o da Chanel “, disse em nota a diretora artística da marca francesa, Virginie Viard.

O desfile aconteceu na grande galeria do castelo, onde Kristen Stewart, sentada, fez o papel do público, ausente. Apesar disso, Virginie Viard saiu para receber os cumprimentos da maneira tradicional no fim do desfile, como se os convidados estivessem presentes.