Tarek, Sapolino e Jasmine vencem GP de Portugal!

O hipódromo Municipal de Ponte da Barca acolheu este domingo (16) a prova que consagra os melhores velocistas do ano nas categorias de galope e trote, bem como o melhor equino nascido e criado em Portugal.

Tarek (IRE) da quadra Supermercados Cardoso com preparação e montado pelo jóquei Diogo Duarte foi o brilhante vencedor do Grande Prémio de Portugal para velocistas na categoria de Galope. Na categoria de Trote, o vencedor do Grande Prémio foi Sapolino (FR) da quadra Jardins Acúrcio, Lda com preparação e condução do driver Acúrcio Peixoto.

No Grande Premio de Portugal para cavalos nascidos e criados em Portugal disputado sobre a distância de 2000 metros, o vencedor foi Jasmine (POR) da quadra Quinta das Figueiras com preparação de Pedro Santos e montado pelo Jóquei Filipe Vaz.

Nesse dia, tivemos ainda um handicap dividido de 2300 metros na categoria de trote atrelado que consagrou Senior Justice (FR) da quadra Mustang com preparação de Bruno Bessa e condução do driver António Bessa na sua primeira parte e Roc de Cossio (FR) da quadra espanhola J. Alvarez com condução e preparação de Juan Alvarez na segunda parte do handicap.

A galope tivemos ainda uma prova sobre a distancia de 2000 metros que consagrou vencedor First Cornilliere (FR) da quadra Pereira & Pereira Joker com preparação de António Pereira e monta do jóquei Luís Fonseca, bem como a sempre emocionante prova reservada a cavalos Puro Sangue Árabes, sobre a distancia de 1400 metros, que sagrou vencedor Haddar (SPA) da quadra espanhola Videirinha com a monta de Augusto Pereira.

Neste incrível evento onde marcaram presença diversas individualidades, Augusto Marinho, Presidente da Câmara de Ponte da Barca destacou sobretudo a grande afluência de público a Ponte da Barca demostrando que a modalidade é muito bem-vinda à região, garantindo a continuidade deste espetáculo ao longo do próximo época.

Fonte: Hélder Barbosa