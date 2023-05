“Talento além-fronteiras” é motivo de orgulho para hipismo nacional

Durante este fim-de-semana foram vários os cavaleiros portugueses que disputaram provas além-fronteiras, tendo alcançado na disciplina de salto de obstáculos os seguintes resultados expressivos:

Duarte Seabra – Windsor Horse Show (GBR)

– Sexta-feira, 12 de Maio

Destaque para os resultados de Duarte Seabra com os cavalos Dourados e HHS Washington nos três dias de provas do Windsor Horse Show (CSI5*):

Na prova disputada em duas fases (1,45m) Duarte subiu ao terceiro lugar do pódio com Hhs Washington sem faltas.

Com Dourados, o atleta ficou em 4º lugar na prova com desempate (0/4-39,34s).

– Domingo, 14 de Maio

No domingo, Duarte com os dois cavalos ficou no Top 10: com HhS Washington ficou classificado em 6º lugar na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,50m sem faltas, fechando o dia com chave de ouro com Dourados o Grande Prémio Rolex (1,60m) ao alcançar o 8º lugar (0/4-37,80s). Este atleta, nº58 do Ranking Mundial Longines encaixou mais de €21.000 em prize money este fim-de-semana.





Rodrigo Giesteira Almeida – Global Champions Tour (ESP)

– Sábado, 13 de Maio

No sábado, Rodrigo Giesteira Almeida, nº160 do Ranking Mundial, brilhou ao conquistar o segundo lugar do pódio com Dawson’s Flex na Taça de Sua Majestado o Rei, uma prova com desempate (1,50m) do Global Champions Tour em Madrid.

Molly Hughes-Bravo com HHS Vancouver na prova ao cronómetro (1,40m) do CSI1* Madrid, terminou em 8 lugar e com HHS Fortune em 10º na prova em duas fases, enquanto Eduardo Netto de Almeida com El Chapo ficou em 4º lugar na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,15m. (CSI1*)

– Domingo, 14 de Maio

No domingo Molly venceu a prova com desempate com HHS Fortuna (1,25m). Marina Frutuoso de Melo ficou classificada em 5º lugar com Let’s Cream, um filho de Coltaire Z, na prova a 1,40m sem faltas, enquanto o veterano Eduardo Netto de Almeida com El Chapo na prova 1,15m ficou classificado em 7º, também no domingo.

Bruno Diniz das Neves – CSIO 5**** e CSI** San Juan Capristano (EUA)

– Quinta-feira, 11 de Maio

Bruno Diniz das Neves, cavaleiro radicado há vários anos nos Estados Unidos da América participou no CSIO 5**** e CSI** de San Juan de Capristano, na Califórnia, subiu ao 2º lugar do pódio com Gucci Musterd na prova disputada em duas fases (1,40m) ficando a escassos 6 centésimos de segundo do primeiro classificado. Nesta jornada seria ainda classificado com Karius em sétimo na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,40m.





Vasco e Jorge Escudeiro – CSI2* Peelbergen (HOL)

– Quinta-feira, 11 de Maio

Na jornada inaugural, Jorge Escudeiro em Fantôme seria 11º numa prova de 2 fases, enquanto que Vasco com Mill’s Sheridan na prova a 1,45m, qualificativa para o Grande Prémio, finalizou em 16º. Na segunda jornada, Vasco Escudeiro foi 7º na prova ao cronómetro (1,30m), montando Elvira du HA, uma competição que contou com a participação de 82 conjuntos, enquanto Jorge Escudeiro, embora tenha realizado um percurso sem faltas, seria 28º na classificação!

– Sábado, 13 Maio

Vasco Escudeiro com Cornet S Caramelle na prova em duas fases (1,25m) ficou às portas do pódio em 4º lugar sem faltas.

Luísa Horta Osório – CSI2* Balmoral (GBR)

– Quarta-feira, 12 de Maio

O melhor resultado de Luísa Horta Osório com Ballerina Girl Dvo Z, foi na primeira jornada ao alcançar o 4º lugar na prova ao cronómetro a 1,40m.

Mandy Mendes Costa – CSI2* Nîmes (FRA)

Mandy Mendes Costa conseguiu o melhor resultado na jornada inaugural montando Gray d’Albion, na Tab A ao cronómetro (1,40m) ao ficar classificada em 9º lugar numa prova que contou com a participação de 70 participantes e apenas 14 percursos limpos.