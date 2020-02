Taça do Mundo: Cavaleiros apurados para a Final 28 Fevereiro, 2020 8:12

Após a última qualificativa da Liga da Europa Ocidental da Taça do Mundo em Gotemburgo, já se conhecem os cavaleiros que conseguiram o passaporte para a Final em Las Vegas.

O CSI5*- W de Gotemburgo foi o último dos catorze concursos que formaram o calendário da Liga da Europa Ocidental da Taça do Mundo de Saltos que terminou com o suíço Steve Guerdat, vencedor da Final em 2019, no topo da tabela. Este cavaleiro já tinha assegurado o seu passaporte depois do seu triunfo no ano transacto. Guerdat, esta época venceu as qualificativas da Basileia e de Bordéus.

Atrás do suíço, os 18 seguintes cavaleiros classificados marcam presença na Final de Las Vegas na segunda quinzena de Abril. Esta lista é composta por Pieter Devos, Daniel Deusser, Marcus Ehning. Kevin Staut, Denis Lynch, Niels Bruynseels, Emanuele Gaudiano, Maikel van der Vleuten, Geir Gulliksen, Scott Brash, Marc Houtzager, Pius Schwizer, Emilio Bicocchi, Bryan Balsiger, Darragh Kenny, Martín Fuchs e Max Kühner.

Os atletas reservas são, Christian Ahlmann e Robert Whitaker.