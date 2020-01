Taça de Portugal de Ensino arranca na Beloura 3 Janeiro, 2020 6:04

A primeira das 4 jornadas qualificativas, que se disputam em 2020 com vista à final, terá lugar no Centro Hípico Quinta da Beloura, Sintra, no Sábado (18/01) e no Domingo (19/01).

As Jornadas da Taça de Portugal de Ensino (TPD) serão disputadas nos seguintes graus:

– Preliminar: Reservado a cavalos de 4 anos

– Elementar: Reservado a cavalos de 5 anos

– Médio: Reservado a cavalos de 6 anos

– Complementar: Reservado a cavalos com o mínimo de 6 anos

– S. George e Intermediária I: Reservado a cavalos com o mínimo de 7 anos

– Intermediária II e G. Prémio: Reservado a cavalos com o mínimo de 8 anos

Calendário da Taça de Portugal de Ensino 2020

1.ª jornada – Centro Hípico Quinta da Beloura, Sintra – 18 e 19 de Janeiro

2.ª jornada – Sociedade Hípica Portuguesa, Lisboa – 27 a 29 de Março

3.ª jornada – Feira do Cavalo, Ponte de Lima – 02 a 05 de Julho

4.ª jornada – Coudelaria Nacional de Alter, Alter do Chão – 30 e 31 de Maio

– Companhia das Lezírias, Samora Correia – 19 e 20 de Setembro