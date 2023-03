«Swing Vote» e «Algolia» destacam-se em Chantilly

«Swing Vote» de 3 anos, montado por Mickaël Barzalona destacou-se na sua estreia esta terça-feira, no Prix du Beauvaisis (Grupo 3 – 1600m) no Hipódromo de Chantilly. Este filho do rápido Shamardal e de Qualify (Oaks d’Epsom) dominou a corrida repelindo o ataque de Le Boss montado por Christophe Soumillon.

Mickaël Barzalona comentou: “Swing Vote» disputou uma corrida AFASEC* (para principiantes) e isso muitas vezes é uma vantagem. Mas ele foi bem, mesmo tendo passado por um pequeno momento difícil no percurso, conseguiu recuperar”.

No lado feminino, no Prix du Soissonnais, a preparação de André Fabre foi mais uma vez compensada com uma corrida tranquila de Algolia de 3 anos. Filha de Lope de Vega e de Viva Rafaela, inscrita no Prix de Diane, a poldra surpreendeu as suas rivais no meio da reta. Algolia vem de uma linhagem materna brasileira.

*AFASEC é uma escola de treino para jóqueis e drivers de cavalos em França. A “corrida AFASEC” refere-se a uma corrida em que os jovens aprendizes dessas escolas participam.