Sunshine Tour: Cancelado o Circuito de Outono 2017 14 Setembro, 2017 11:44

O Circuito de Outono do Sunshine Tour previsto para começar no dia 18 de Outubro em Dehesa Montenmedio, Vejer de la Frontera (Espanha) acaba de ser definitivamente cancelado.

O circuito arrancava com um CSI2*, CSI3* e dois CSIYY, programados para o período de 18 a 22, 26 a 29 de Outubro e de 1 a 5 de Novembro.

Num press release assinado por Teresa Blázquez e publicado no site do concurso, foi dada a justificação como sendo a ampliação das infraestruturas com vista à edição de 2018 do Sunshine Tour.

Fonte: Sunshine Tour AQUI