Suíço Martin Fuchs inaugura no México o marcador do Longines Global Champions Tour 2017 (VÍDEO) 10 Abril, 2017 21:15

A dupla Martin Fuchs e Chaplin venceu o primeiro Grande Prémio do Longines Global Champions Tour 2017 que decorreu na pista de relva do Campo Marte, México. Fuchs recebeu 105 mil euros de prémio.

Dos 23 inscritos que alinharam neste Grande Prémio, apenas seis disputaram o desempate por terem terminado a primeira mão sem faltas. No desempate a vitória foi para o conjunto suíço que venceu pela primeira vez um G.P. do GCT, tendo registado o tempo de 37,07 segundos. O belga Niels Bruynseels com Gancia de Muze e o holandês Maikel van der Vleuten com VDL Groep Arena C ocuparam o segundo e terceiro lugares respectivamente.

Triunfo da equipa Valkenswaard United

A equipa Valkenswaard United composta por Alberto Zorzi (ITA) / Cornetto K e Bertram Allen (IRL) / Hector van d’Abdijhoeve foi a vencedora da prova Global Champions League com 8 pontos.

Em segundo lugar ficou a St. Tropez Pirates de Simon Delestre (FRA) e Jerome Guery (BEL) com 9 pontos, enquanto Chantilly Pegasus formada por Martin Fuchs e Nicola Philippaerts (BEL) ocuparam o terceiro lugar com 12 pontos.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos