Suécia lidera o primeiro dia do Europeu de Saltos de Obstáculos – Portugal 14º lugar provisório

A Suécia, campeã olímpica em Tóquio 2020, lidera o primeiro dia do Campeonato da Europa de Saltos, esta quarta-feira (30) em Milão (ITA). Portugal ocupa o 14º lugar provisório com 25,04 pontos. A melhor prestação individual foi de Duarte Seabra com Dourados (52º lugar com 6,67 pontos).

A formação sueca composta por Wilma Hellstrom (Cicci BJN), Rolf-Goran Bengtsson (Zuccero), Jens Fredricsson (Markan Cosmopolit) e Henrik von Eckermann (Iliana), somaram 1,71 pontos. A Suíça ocupa o segundo lugar com 1,92 pontos e em terceiro a Alemanha com 5,31 pontos.

No entanto, com as pontuações convertidas em pontos, a formação da Suécia entra na primeira mão desta quinta-feira apenas com uma pequena vantagem sobre os campeões europeus em título, a Suíça, enquanto a Alemanha está em terceiro lugar, ligeiramente à frente da Irlanda em quarto lugar.

Os três primeiros classificados deste Europeu asseguram um lugar para Paris 2024. Porém se entre esses três estiverem os países já apurados (França, Suécia, Países, Baixos, Grã-Bretanha, Irlanda, Alemanha e Bélgica) as vagas vão para as equipas melhor posicionadas que não estiverem classificadas.

Resultados AQUI