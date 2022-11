Sucesso na retoma do Congresso Anual da APMVE

No início de Novembro o congresso anual da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos (APME) mostrou a vitalidade e coesão deste grupo de profissionais ao juntar perto de cem médicos veterinários na Escola Superior Agrária de Santarém.

Centrado no Exame em Acto de Compra nos Equinos, o congresso aliciou médicos veterinários de todas as idades e de todo o país, incluindo ilhas e estrangeiro, demonstrando a transversalidade da temática para a classe. O programa técnico teve oradores nacionais e estrangeiros, o que permitiu uma partilha de perspectivas e formas de trabalhar com outros países, neste caso Holanda, França, Espanha e Reino Unido. Para além da avaliação da função locomotora e da imagiologia, os aspectos mais essenciais do exame no cavalo de desporto e lazer, o programa abrangeu outras áreas pertinentes, tais como a avaliação cardíaca, olho, cavidade oral e a utilidade de novas tecnologias que permitem quantificar irregularidades no trote. Foram ainda abordadas as especificidades do exame em várias modalidades (ensino, concurso de saltos, completo, resistência equestre e corridas de galope) e em específico na raça lusitana. Os exames em acto de compra da égua reprodutora e do garanhão, por serem avaliações particulares, foram abordados em duas palestras suplementares.

Houve ainda espaço para o presidente da BEVA, David Randle, presença inédita no congresso anual, explicar as vantagens do protocolo estabelecido com a APMVE, que permite o acesso dos associados aos seus recursos digitais por um valor baixo, sendo gratuito para os estudantes associados.

O congresso terminou com a apresentação aos associados da nova plataforma digital para o Exame em Acto de Compra, fruto de um protocolo celebrado com a AVEE (Asociación de Veterinários Especialistas en Équidos de España) e explicação de alguns aspectos legais do exame em Portugal.

O congresso foi também um forte espaço de convívio e partilha entre colegas com o jantar oficial a decorrer na Feira da Golegã com a vista do Restaurante Lusitanus sobre o Largo do Arneiro, a deslumbrar, assim como a própria feira, os participantes estrangeiros. No jantar celebraram-se os 20 anos da APMVE com uma homenagem ao seu primeiro presidente. Pioneiro e pilar da medicina veterinária de equinos em Portugal, o Dr. José Núncio Núncio Fragoso respondeu com um discurso emocionado, desafiando a APMVE a fazer um levantamento histórico da medicina veterinária de equinos em Portugal.

O congresso contou também um número importante de patrocinadores com destaque para as empresas nacionais SF Feeding e a Entreposto Santagri indispensáveis para a organização deste tipo de eventos.

O retorno extremamente positivo por parte dos associados pela organização do evento é já unanimemente para a direcção da APMVE uma enorme motivação, que aponta agora baterias para a organização do congresso no próximo ano em Vilamoura nos dia 28 e 29 de Outubro, aproveitando a ocorrência do Vilamoura Champions Tour na mesma altura.