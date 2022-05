Studbook Lusitano sobe à 5ª posição no Ranking Mundial de Raças

O Studbook do Puro Sangue Lusitano, na classificação de raças de cavalos de Dressage, subiu à 5ª posição (9.499pts) no ranking da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) em 30 de Abril 2022 (inclui resultados validados pela FEI para o período entre 01/10/2021 e 30/04/2022), compondo a pontuação, «Escorial Horsecampline» (x Spartacus CSM), 1783pts, «Euclides MOR» (x Riopele) 1655pts, «Favorito 11» (x Vulcano) 1589pts, «Equador» (x Peralta Pinha) 1562pts, «Garrett» (x Unico) 1479pts e «Fugaz da Lagoalva» (x Rico Gub) 1431pts.

Na Dressage, o Studbook KWPN mantém-se na primeira posição (11.695pts), seguido do Oldenburgo (11.150pts) e do Danish Warmblood (DWB) (10.629pts).

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publicou também a lista da descendência dos melhores garanhões de Dressage, S.O. e de Concurso Completo. A pontuação obtida por estes descendentes determinou a entrada dos seus progenitores para um lugar no Top 100 deste ranking.

Na disciplina de Dressage, Rubi AR encontra-se entre o Top 50 do ranking mundial de garanhões em 2022.

No ranking mundial de criadores, a Coudelaria Santa Barbara através dos resultados conseguidos pelo cavaleiro brasileiro João Victor Oliva com «Escorial Horsecampline» (x Spartacus CSM), surge em 20º lugar entre 545 criadores de cavalos de dressage.

